прогуляться, перекусить

От пользователя @xtal

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Ростов-на-Дону → Другое Ищу себе верную падружку

Ростов-на-Дону → Другое Хочу погулять и приятно провести время

Ростов-на-Дону → Другое Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок

Ростов-на-Дону → Другое Погнали в клуб)

Ростов-на-Дону → Другое Пишите, пообщаемся, на любые темы)

Ростов-на-Дону → Другое Хочу в кино

Ростов-на-Дону → Другое В поиске друзей/подруг

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