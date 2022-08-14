Ростов-на-Дону
прогуляться

фото пользователя xtal
прогуляться, перекусить

От пользователя @xtal

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону

маленькое фото пользователя Eugene95
Ростов-на-Дону → Другое

Сходить в ковейню попить ароматного кофе

маленькое фото пользователя Smxrtxxn
Ростов-на-Дону → Другое

В поиске друзей/подруг

маленькое фото пользователя Maksim7788
Ростов-на-Дону → Другое

Хорошенько потусить)

маленькое фото пользователя 12as
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу в кино

маленькое фото пользователя LIZA_2000
Ростов-на-Дону → Другое

Пишите, пообщаемся, на любые темы)

маленькое фото пользователя Ladikoos
Ростов-на-Дону → Другое

Погнали в клуб)

маленькое фото пользователя Luibava
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок

маленькое фото пользователя Menestrel
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу почитателей авторских фентези-стихов

маленькое фото пользователя jiulaan
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу погулять и приятно провести время

маленькое фото пользователя Marybb
Ростов-на-Дону → Другое

Сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Qwer1231
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу себе верную падружку

маленькое фото пользователя Vitaly_RnD
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться, выпить кофе, пообщаться)

Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!