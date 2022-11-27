Ростов-на-Дону
Прогулка , попить кофе
прогуляться, перекусить
Кто составит компанию
От пользователя @Egor28
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
Найти новые знакомства (друзей)
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу поехать отдохнуть на майские
Ростов-на-Дону → Другое
Полная тусовка
Ростов-на-Дону → Другое
Живое приятное общение
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу сходить попить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Где все? Все умерли?
Ростов-на-Дону → Другое
Узнать кто ты из винкс
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться в парке, выпить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
А давайте потрещим? 😜
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу прогуляться по городу
Ростов-на-Дону → Другое
погуляем, поболтаем а там как пойдет
Ростов-на-Дону → Другое
Покататься на коньках (осьминожек)
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!