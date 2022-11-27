От пользователя @Egor28

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Ростов-на-Дону → Другое Покататься на коньках (осьминожек)

Ростов-на-Дону → Другое погуляем, поболтаем а там как пойдет

Ростов-на-Дону → Другое Хочу прогуляться по городу

Ростов-на-Дону → Другое А давайте потрещим? 😜

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться в парке, выпить кофе

Ростов-на-Дону → Другое Узнать кто ты из винкс

Ростов-на-Дону → Другое Где все? Все умерли?

Ростов-на-Дону → Другое Хочу поехать отдохнуть на майские

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