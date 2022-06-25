прогуляться, перекусить

От пользователя @2a2d0e2e

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Ростов-на-Дону → Другое Прогулка по Ростову в компании прекрасного молодого человека

Ростов-на-Дону → Другое хочу погулять на западном

Ростов-на-Дону → Другое Погулять, выпить кофе, сходить в кино, найти друзей

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться по городу

Ростов-на-Дону → Другое Хочу с приятной девушкой пойти в хороший ресторан.

Ростов-на-Дону → Другое Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.

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