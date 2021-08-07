Погулять по городу, попить кофе, скушать мороженку. Хочу просто общения. Сам чуть с "простреленной головой" по этому нужна "волшебная на всю голову"

От пользователя @4ertenok_13

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Ростов-на-Дону → Другое О тонкостях отношений

Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Ростов-на-Дону → Другое Сходить в бар

Ростов-на-Дону → Другое Хочу в кино

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.

Ростов-на-Дону → Другое Я Катя я ищу себе падружку.

Ростов-на-Дону → Другое Хочу погулять и приятно провести время

Ростов-на-Дону → Другое а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:

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