Ростов-на-Дону
Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

фото пользователя 4ertenok_13
прогуляться, перекусить

Погулять по городу, попить кофе, скушать мороженку. Хочу просто общения. Сам чуть с "простреленной головой" по этому нужна "волшебная на всю голову"

От пользователя @4ertenok_13

1 участник
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