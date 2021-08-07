Ростов-на-Дону
Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город
Погулять по городу, попить кофе, скушать мороженку. Хочу просто общения. Сам чуть с "простреленной головой" по этому нужна "волшебная на всю голову"
От пользователя @4ertenok_13
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:
Хочу погулять и приятно провести время
Я Катя я ищу себе падружку.
Узнать друг друга получше, выпить закусить
Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.
Хочу в кино
Сходить в бар
погулять. )))
Хорошенько потусить)
Прогулка попить кофе
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
О тонкостях отношений
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!