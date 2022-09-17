Ростов-на-Дону
Попить кофе встретится прогуляться по парку.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Gocha
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