Ростов-на-Дону
Попить кофе встретится прогуляться по парку.

прогуляться, перекусить

От пользователя @Gocha

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