прогуляться, перекусить

От пользователя @sheller

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Ростов-на-Дону → Другое Покушать или попить пива вечером

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка на велосипедах.

Ростов-на-Дону → Другое Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.

Ростов-на-Дону → Другое В поиске новых увлекательных собеседников

Ростов-на-Дону → Другое Общение на вечер😄

Ростов-на-Дону → Другое Песни под гитару с твоим бэк вокалом!

Ростов-на-Дону → Другое Узнать кто ты из винкс

Ростов-на-Дону → Другое Хочу поехать отдохнуть на майские

Ростов-на-Дону → Другое Пообщаться, встретиться, найти подруг, за приятное живое общение.

Ростов-на-Дону → Другое Погулять, выпить кофе, сходить в кино

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