Ростов-на-Дону
Пообщаться о бизнесе или о жизни в РнД
прогуляться, перекусить
От пользователя @sheller
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Погулять, выпить кофе, сходить в кино
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Пообщаться, встретиться, найти подруг, за приятное живое общение.
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Хочу поехать отдохнуть на майские
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Песни под гитару с твоим бэк вокалом!
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В поиске новых увлекательных собеседников
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Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.
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Покушать или попить пива вечером
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