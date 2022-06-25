Ростов-на-Дону
Покушать или попить пива вечером
прогуляться, перекусить
От пользователя @Torry
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
Собираю компанию)
Ростов-на-Дону → Другое
ищу подругу)
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться
Ростов-на-Дону → Другое
Погулять, выпить кофе, сходить в кино, найти друзей
Ростов-на-Дону → Другое
Общение на вечер😄
Ростов-на-Дону → Другое
Давайте поговорим обо всём на свете!🫶🏻
Ростов-на-Дону → Другое
Давай познакомимся)
Ростов-на-Дону → Другое
Дома скучно хочу общения))
Ростов-на-Дону → Другое
Найти новые знакомства (друзей)
Ростов-на-Дону → Другое
Не против пойти погулять
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу погулять и приятно провести время
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!