Ростов-на-Дону
Пойдем гулять

фото пользователя Ryfa
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ryfa

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