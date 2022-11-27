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От пользователя @Lensan

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Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться в парке, выпить кофе

Ростов-на-Дону → Другое Погулять в центре ✨

Ростов-на-Дону → Другое Хочу поехать отдохнуть на майские

Ростов-на-Дону → Другое Интересно общение с перспективой совместной прогулки

Ростов-на-Дону → Другое Что-то там, куда-то там, не знаю короче, смотрите, что выбирал

Ростов-на-Дону → Другое В поиске новых увлекательных собеседников

Ростов-на-Дону → Другое Ищю компанию для прогулок

Ростов-на-Дону → Другое Песни под гитару с твоим бэк вокалом!

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться по городу

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