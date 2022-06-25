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От пользователя @LIZA_2000

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Ростов-на-Дону → Другое Не против пойти погулять

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

Ростов-на-Дону → Другое Весело провести время 😸

Ростов-на-Дону → Другое Душевные разговоры на любые темы ( новые знакомства)

Ростов-на-Дону → Другое Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей

Ростов-на-Дону → Другое В поиске друзей/подруг

Ростов-на-Дону → Другое Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁

Ростов-на-Дону → Другое Погулять, выпить кофе, сходить в кино, найти друзей

Ростов-на-Дону → Другое В поисках подруги

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