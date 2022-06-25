Ростов-на-Дону
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От пользователя @LIZA_2000
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Погулять, выпить кофе, сходить в кино, найти друзей
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁
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В поиске друзей/подруг
Ростов-на-Дону → Другое
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Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей
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Весело провести время 😸
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Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город
Ростов-на-Дону → Другое
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