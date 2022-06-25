Ростов-на-Дону
Песни под гитару с твоим бэк вокалом!
другое
Я играю ты подпеваешь, всё просто!😉
От пользователя @Vitaly_RnD
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