прогуляться, перекусить

От пользователя @Helga07

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Ростов-на-Дону → Другое Хочу в кино

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка по Ростову в компании прекрасного молодого человека

Ростов-на-Дону → Другое Ищу подругу или друга, пообщаться, круто и весело провести время

Ростов-на-Дону → Другое Не против пойти погулять

Ростов-на-Дону → Другое А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?

Ростов-на-Дону → Другое Погулять в центре ✨

Ростов-на-Дону → Другое Я Катя я ищу себе падружку.

Ростов-на-Дону → Другое Покататься на коньках (осьминожек)

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.

Ростов-на-Дону → Другое погуляем, поболтаем а там как пойдет

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