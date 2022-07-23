Ростов-на-Дону
Найти подругу
прогуляться, перекусить
От пользователя @Helga07
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
погуляем, поболтаем а там как пойдет
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.
Ростов-на-Дону → Другое
Покататься на коньках (осьминожек)
Ростов-на-Дону → Другое
Я Катя я ищу себе падружку.
Ростов-на-Дону → Другое
Хорошенько потусить)
Ростов-на-Дону → Другое
Погулять в центре ✨
Ростов-на-Дону → Другое
А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?
Ростов-на-Дону → Другое
Не против пойти погулять
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подругу или друга, пообщаться, круто и весело провести время
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулка по Ростову в компании прекрасного молодого человека
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться)
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу в кино
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!