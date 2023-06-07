Ростов-на-Дону
Кинотеатр люкс
прогуляться, перекусить
Люблюфильмыочень
От пользователя @Aksel
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
ищу подругу)
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу с приятной девушкой пойти в хороший ресторан.
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться в парке, выпить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)
Ростов-на-Дону → Другое
Я хочу завести новых друзей
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу прогуляться по городу
Ростов-на-Дону → Другое
Покататься на коньках (осьминожек)
Ростов-на-Дону → Другое
Не против пойти погулять
Ростов-на-Дону → Другое
Активный отдых
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться)
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулка по Ростову в компании прекрасного молодого человека
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!