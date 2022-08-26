прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksandr007

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Ростов-на-Дону → Другое Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.

Ростов-на-Дону → Другое А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?

Ростов-на-Дону → Другое Ищу компанию для прогулок

Ростов-на-Дону → Другое Гулять по вечернему центру, болтать и пить кофе

Ростов-на-Дону → Другое Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка по Ростову в компании прекрасного молодого человека

Ростов-на-Дону → Другое Хочу провести вечер в приятной компании ✨

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