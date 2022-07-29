Ростов-на-Дону
Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)
пообщаться
От пользователя @AlenyLLlka
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Пообщаться, встретиться, найти подруг, за приятное живое общение.
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Хочу поехать отдохнуть на майские
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а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:
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