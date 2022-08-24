Ростов-на-Дону
Хорошенько потусить)
активный отдых
От пользователя @Maksim7788
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
Где все? Все умерли?
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться в парке, выпить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
В поиске собеседника
Ростов-на-Дону → Другое
Активный отдых
Ростов-на-Дону → Другое
Пообщаться. Запретных тем, нет)
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁
Ростов-на-Дону → Другое
Погулять по ночному городу! Выпить чашечку кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Пишите, пообщаемся, на любые темы)
Ростов-на-Дону → Другое
Сходить куда-нибудь
Ростов-на-Дону → Другое
ищу подругу)
Ростов-на-Дону → Другое
Вопросы по массажу
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу в кино
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!