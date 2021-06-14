Ростов-на-Дону
Хочу сходить в кафе

фото пользователя Mariya23
прогуляться, перекусить

Го

От пользователя @Mariya23

7 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону

маленькое фото пользователя Inckognito
Ростов-на-Дону → Другое

Прогулка на велосипедах.

маленькое фото пользователя Morisato
Ростов-на-Дону → Другое

Покататься на коньках (осьминожек)

маленькое фото пользователя Aleksandr007
Ростов-на-Дону → Другое

Кафе, караоке

маленькое фото пользователя pplptn
Ростов-на-Дону → Другое

Давайте поговорим обо всём на свете!🫶🏻

маленькое фото пользователя Nastya2008
Ростов-на-Дону → Другое

Я хочу завести новых друзей

маленькое фото пользователя Daria21
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу провести вечер в приятной компании ✨

маленькое фото пользователя HARDPSYCORE
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.

маленькое фото пользователя DBaggy
Ростов-на-Дону → Другое

В поиске новых увлекательных собеседников

маленькое фото пользователя 4ertenok_13
Ростов-на-Дону → Другое

Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

маленькое фото пользователя Evgeny11
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться в парке, выпить кофе

маленькое фото пользователя sheller
Ростов-на-Дону → Другое

Где все? Все умерли?

маленькое фото пользователя Torry
Ростов-на-Дону → Другое

Покушать или попить пива вечером

Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!