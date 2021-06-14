От пользователя @Mariya23

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Ростов-на-Дону → Другое Покушать или попить пива вечером

Ростов-на-Дону → Другое Где все? Все умерли?

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться в парке, выпить кофе

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

Ростов-на-Дону → Другое В поиске новых увлекательных собеседников

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.

Ростов-на-Дону → Другое Хочу провести вечер в приятной компании ✨

Ростов-на-Дону → Другое Я хочу завести новых друзей

Ростов-на-Дону → Другое Давайте поговорим обо всём на свете!🫶🏻

Ростов-на-Дону → Другое Покататься на коньках (осьминожек)

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка на велосипедах.

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