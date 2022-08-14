От пользователя @Fomenko1988

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Ростов-на-Дону → Другое Сходить в бар

Ростов-на-Дону → Другое погуляем, поболтаем а там как пойдет

Ростов-на-Дону → Другое Пишите, пообщаемся, на любые темы)

Ростов-на-Дону → Другое В поиске собеседника

Ростов-на-Дону → Другое Гулять по вечернему центру, болтать и пить кофе

Ростов-на-Дону → Другое Пиши если хочешь )😉

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