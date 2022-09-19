Ростов-на-Дону
Хочу с приятной девушкой пойти в хороший ресторан.
прогуляться, перекусить
От пользователя @AntonAnton777
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?
Ростов-на-Дону → Другое
ищу подругу)
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться в парке, выпить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подругу
Ростов-на-Дону → Другое
Весело провести время 😸
Ростов-на-Дону → Другое
Не против пойти погулять
Ростов-на-Дону → Другое
Пошли погуляем солнце
Ростов-на-Дону → Другое
Найти подругу
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁
Ростов-на-Дону → Другое
Полная тусовка
Ростов-на-Дону → Другое
Погулять по ночному городу! Выпить чашечку кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Узнать друг друга получше, выпить закусить
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!