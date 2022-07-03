пообщаться

От пользователя @Pove

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Ростов-на-Дону → Другое А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?

Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Ростов-на-Дону → Другое А давайте потрещим? 😜

Ростов-на-Дону → Другое Что-то там, куда-то там, не знаю короче, смотрите, что выбирал

Ростов-на-Дону → Другое погуляем, поболтаем а там как пойдет

Ростов-на-Дону → Другое Пообщаться. Запретных тем, нет)

Ростов-на-Дону → Другое Хочу в кино

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка по Ростову в компании прекрасного молодого человека

Ростов-на-Дону → Другое Хочу с приятной девушкой пойти в хороший ресторан.

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