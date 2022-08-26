Ростов-на-Дону
хочу погулять на западном
прогуляться, перекусить
пох на пол а возраст +-20 годиков
От пользователя @beamer_boy277
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
Покататься на коньках (осьминожек)
Ростов-на-Дону → Другое
Пообщаться. Запретных тем, нет)
Ростов-на-Дону → Другое
Пошли погуляем солнце
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться, выпить кофе, пообщаться)
Ростов-на-Дону → Другое
Смелее откликайтесь, пока есть места
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу почитателей авторских фентези-стихов
Ростов-на-Дону → Другое
В поиске новых увлекательных собеседников
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок
Ростов-на-Дону → Другое
Давай познакомимся)
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулка попить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Дома скучно хочу общения))
Ростов-на-Дону → Другое
Кинотеатр люкс
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!