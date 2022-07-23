Ростов-на-Дону
Хочу погулять и приятно провести время
прогуляться, перекусить
От пользователя @jiulaan
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В поиске новых увлекательных собеседников
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Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город
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Прогулка , попить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулка попить кофе
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Активный отдых
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Живое приятное общение
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Общение на вечер😄
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а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:
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Интересно общение с перспективой совместной прогулки
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Песни под гитару с твоим бэк вокалом!
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