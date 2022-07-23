прогуляться, перекусить

От пользователя @jiulaan

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Ростов-на-Дону → Другое Песни под гитару с твоим бэк вокалом!

Ростов-на-Дону → Другое Интересно общение с перспективой совместной прогулки

Ростов-на-Дону → Другое а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:

Ростов-на-Дону → Другое Общение на вечер😄

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

Ростов-на-Дону → Другое В поиске новых увлекательных собеседников

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