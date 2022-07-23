Ростов-на-Дону
Хочу погулять и приятно провести время

фото пользователя jiulaan
прогуляться, перекусить

От пользователя @jiulaan

11 участников
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Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

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