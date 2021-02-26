Ростов-на-Дону
Хочу поехать отдохнуть на майские

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путешествия

Активный отдых для любителей природы гор и рек. Преимущественно бюджетный отдых. Рассмотрю все варианты, но лучше конечно на автомобиле (у меня нет)

От пользователя @Clt_mgn

1 участник
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