Ростов-на-Дону
Гулять по вечернему центру, болтать и пить кофе
прогуляться, перекусить
От пользователя @SergSerenkii
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