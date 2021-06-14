Ростов-на-Дону
Где все? Все умерли?

фото пользователя sheller
собрать компанию

От пользователя @sheller

3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону

маленькое фото пользователя Daria21
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу провести вечер в приятной компании ✨

маленькое фото пользователя HNKO
Ростов-на-Дону → Другое

Прогулки вечером

маленькое фото пользователя Friera
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alexey_83
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться, выпить кофе, пообщаться.

маленькое фото пользователя Kivi
Ростов-на-Дону → Другое

А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?

маленькое фото пользователя Angel555
Ростов-на-Дону → Другое

Погулять по ночному городу! Выпить чашечку кофе

маленькое фото пользователя Qwer1231
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу себе верную падружку

маленькое фото пользователя SergSerenkii
Ростов-на-Дону → Другое

Покрутим педали?

маленькое фото пользователя Fomenko1988
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу сходить попить кофе

маленькое фото пользователя Egor28
Ростов-на-Дону → Другое

Прогулка , попить кофе

маленькое фото пользователя Menestrel
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу почитателей авторских фентези-стихов

маленькое фото пользователя elena0703
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться по городу

Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!