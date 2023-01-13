Ростов-на-Дону
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От пользователя @Oxana
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А давайте потрещим? 😜
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Прогуляться
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а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:
Ростов-на-Дону → Другое
Найти подругу
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Ищу приятного собеседника
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Погулять по ночному городу! Выпить чашечку кофе
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погуляем, поболтаем а там как пойдет
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