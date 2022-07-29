Ростов-на-Дону
Активный отдых
активный отдых
От пользователя @Danil182
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
Дома скучно хочу общения))
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу приятного собеседника
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу поехать отдохнуть на майские
Ростов-на-Дону → Другое
Смелее откликайтесь, пока есть места
Ростов-на-Дону → Другое
Фанат футбола Марвел Дс комикс
Ростов-на-Дону → Другое
Собрать компанию
Ростов-на-Дону → Другое
Интересно общение с перспективой совместной прогулки
Ростов-на-Дону → Другое
Собираю компанию)
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подругу или друга, пообщаться, круто и весело провести время
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулки вечером
Ростов-на-Дону → Другое
ищу подругу)
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу пообщаться и отдохнуть на море в майские праздники
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!