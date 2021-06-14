Ростов-на-Дону
А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?

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собрать компанию

Предлагаю собраться компанией после работы в пятницу вечером. Выпьем пива, пообщаемся, обсудим интересы и что нас привело сюда.
Например в среду 07.06 будет понятно сколько собирается человек, выберем заведение в Ростове и встретимся.

От пользователя @Kivi

1 участник
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