Ростов-на-Дону
А давайте потрещим? 😜
пообщаться
От пользователя @foxy
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хочу погулять на западном
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а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:
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А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?
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Ищу подруг🌿
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