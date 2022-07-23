Ростов-на-Дону
А давайте потрещим? 😜

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пообщаться

От пользователя @foxy

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А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?

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