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От пользователя @bublik

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Рига → Другое Поболтать по поводу книжных новинок. А можно и про всё что угодно )

Рига → Другое Перекусить или плотно поесть.

Рига → Другое Доброе утро для тех у кого утро.

Рига → Другое Кто знает прикольный сериал, или аниме?

Рига → Другое Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей

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