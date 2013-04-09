Реутов
Пин понг в парке Реутова

фото пользователя Miss_I
прогуляться, перекусить

Привет! Ищу компанию поиграть в настольный теннис, пообщаться, перекусить.

От пользователя @Miss_I

1 участник
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