Пятигорск
Ищу компанию

фото пользователя Alenalex
прогуляться, перекусить

Ищу друзей, компанию с кем можно погулять по городу, куда-нибудь сходить. Не так давно приехала .

От пользователя @Alenalex

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