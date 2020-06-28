Пятигорск: найди компанию. Новые события

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фото пользователя Maxcorp пообщаться

Разные темы от того, что случилось в жизни и простого общения

@Maxcorp


фото пользователя EkuZhen путешествия

Путешествия,Эльбрус,Дербент,Лунь,Природа,Водопады,Медитация, Квадрокоп

@EkuZhen


 собрать компанию

Для отдыха

@Artur808


фото пользователя Sekan собрать компанию

Давайте в месте

@Sekan


фото пользователя Alenalex прогуляться, перекусить

Ищу компанию

@Alenalex


фото пользователя Roma26 прогуляться, перекусить

Хочу прогулятся выпить кофейку есть ли желающая

@Roma26


Как найти друзей в г. Пятигорск

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: