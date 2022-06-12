Предлагаю зарубиться в бадминтон на западной стороне. И вообще ищу компанию для регулярной игры.

От пользователя @Lutik

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