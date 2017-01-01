Псков: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Dasiha прогуляться, перекусить

Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.

@Dasiha


фото пользователя Forer прогуляться, перекусить

Поговорить о жизни

@Forer


фото пользователя Bekzod9333 прогуляться, перекусить

Если получится погуляем

@Bekzod9333


Как найти друзей в г. Псков

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: