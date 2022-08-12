Петрозаводск
Ищу новые знакомства, друзей
прогуляться, перекусить
Погулять почилить
От пользователя @Mileshka
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Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?
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