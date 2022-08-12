Есть желание пообщаться на различные темы - велком. Можно тет-а-тет. Некоторые из тем описаны в моем профиле. Рок, видеоигры, компьютеры, природа, сериалы, аниме(ну я не заядлый анимешник, так, что...) и всякое такое вот.

От пользователя @Reich

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Петрозаводск → Другое Отдохнуть сходить в кино,или просто прогуляться.

Петрозаводск → Другое Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?

Петрозаводск → Другое Предлагаю сходить на мероприятие

Петрозаводск → Другое Будет очень весело и приятно!!)

Хочешь найти новых друзей в городе Петрозаводск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Петрозаводск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!