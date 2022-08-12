Как хочешь)

От пользователя @Leha

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Петрозаводск → Другое Ищу интересного общения, локация не важна. Может совпадающие интересы?

Петрозаводск → Другое Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?

Петрозаводск → Другое Предлагаю сходить на мероприятие

Петрозаводск → Другое Отдохнуть сходить в кино,или просто прогуляться.

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