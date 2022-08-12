Петрозаводск: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя goroshinka прогуляться, перекусить

Найти новые знакомства

@goroshinka


фото пользователя Mileshka прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства, друзей

@Mileshka


фото пользователя Leha активный отдых

Будет очень весело и приятно!!)

@Leha


фото пользователя Reich пообщаться

Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?

@Reich


фото пользователя Reich пообщаться

Ищу интересного общения, локация не важна. Может совпадающие интересы?

@Reich


фото пользователя Artem17 прогуляться, перекусить

Хочу обрести новые знакомства 😊

@Artem17


фото пользователя Artem17 прогуляться, перекусить

Познакомиться, погулять, сходить куда-нибудь

@Artem17


фото пользователя Artem17 прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить на мероприятие

@Artem17


фото пользователя Andrey45 активный отдых

Отдохнуть сходить в кино,или просто прогуляться.

@Andrey45


 собрать компанию

Можно погулять или ещё что-нибудь придумать!

@Pakosti


Как найти друзей в г. Петрозаводск

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: