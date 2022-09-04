Петропавловск-Камчатский
Клуб общения на английском языке Елизово

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собрать компанию

Каждую первую и третью пятницу месяца в Центральной библиотеке г.Елизово

От пользователя @KIO.san

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прогуляться/ пофоткать друг друга

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В сентябре домой

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Общение на чате. 🤓 Вживую - никак. Работа🤷‍♂️

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