Петропавловск-Камчатский: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

Скачать приложение

фото пользователя InochiNoKi пообщаться

Играешь во что-нибудь?

@InochiNoKi


фото пользователя Marina17lol прогуляться, перекусить

Общаться не знаю

@Marina17lol


фото пользователя 52.vs прогуляться, перекусить

В сентябре домой

@52.vs


фото пользователя Mirochka другое

прогуляться/ пофоткать друг друга

@Mirochka


фото пользователя Roman_S прогуляться, перекусить

Общение на чате. 🤓 Вживую - никак. Работа🤷‍♂️

@Roman_S


фото пользователя KIO.san собрать компанию

Клуб общения на английском языке Елизово

@KIO.san


Как найти друзей в г. Петропавловск-Камчатский

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: