Пермь
То чего щас не хватает многим.
Адекватное общение, думаю сперва бы узнать друг друга по лучше тут, а потом можно было бы встретится и погулять, посидеть в кафе поболтать в живую о чем угодно ☺️
От пользователя @PlkovniK
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