Адекватное общение, думаю сперва бы узнать друг друга по лучше тут, а потом можно было бы встретится и погулять, посидеть в кафе поболтать в живую о чем угодно ☺️

От пользователя @PlkovniK

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