Пермь
То чего щас не хватает многим.

фото пользователя PlkovniK
пообщаться

Адекватное общение, думаю сперва бы узнать друг друга по лучше тут, а потом можно было бы встретится и погулять, посидеть в кафе поболтать в живую о чем угодно ☺️

От пользователя @PlkovniK

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Пермь

маленькое фото пользователя MTimofeev
Пермь → Другое

Новая компания

маленькое фото пользователя Timm1
Пермь → Другое

Прогулка и беседа

маленькое фото пользователя Maz943
Пермь → Другое

Просто веселый человек!

маленькое фото пользователя Alisha1
Пермь → Другое

Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺

маленькое фото пользователя Dimon.nik
Пермь → Другое

Где нибудь поползать

маленькое фото пользователя Tatiana11
Пермь → Другое

Выпить , хорошо провести время

маленькое фото пользователя Dimm
Пермь → Другое

Бадминтон в закамске/около Черняевского леса/в центре

маленькое фото пользователя Shyrik
Пермь → Другое

Ищу девушку с Перми

маленькое фото пользователя Ktdle
Пермь → Другое

Ищу подруг для общения

маленькое фото пользователя DARVIN
Пермь → Другое

Сходить погулять

маленькое фото пользователя Shumkov
Пермь → Другое

Поднять настроение

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

Хочешь найти новых друзей в городе Пермь?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Пермь, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!