Пермь
Расскажите мне о спиральной динамике в контексте управления командой.
пообщаться
От пользователя @IlliumIv
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