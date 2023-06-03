Пермь
Расскажите мне о спиральной динамике в контексте управления командой.

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От пользователя @IlliumIv

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