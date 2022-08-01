Пермь
Прогуляться с друзьями

фото пользователя Lilya
другое

От пользователя @Lilya

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Пермь

маленькое фото пользователя Shyrik
Пермь → Другое

Ищу девушку с Перми

маленькое фото пользователя Aeradan
Пермь → Другое

Выпить кофе и поболтать.

маленькое фото пользователя 19Marina19
Пермь → Другое

Пермь, Закамск

маленькое фото пользователя Shyrik
Пермь → Другое

Приветствую

маленькое фото пользователя Timm1
Пермь → Другое

Прогулка и беседа

маленькое фото пользователя Maz943
Пермь → Другое

Просто веселый человек!

маленькое фото пользователя Nuleba
Пермь → Другое

Не надо бояться смерти надо бояться пустоты в душе!

маленькое фото пользователя Tatiana11
Пермь → Другое

Выпить , хорошо провести время

маленькое фото пользователя perchiknastya
Пермь → Другое

буду рада каждому твоему сообщению🤍

маленькое фото пользователя Shyrik
Пермь → Другое

Всем привет

маленькое фото пользователя Mashutka
Пермь → Другое

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

маленькое фото пользователя Alisha1
Пермь → Другое

Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺

Хочешь найти новых друзей в городе Пермь?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Пермь, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!