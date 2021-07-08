Пермь
Прогуляться, перекусить

прогуляться, перекусить

Привет, погуляем на дне города?)))

От пользователя @

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Пермь

маленькое фото пользователя Elida
Пермь → Другое

Кто хочет покататься на велосипеде?

маленькое фото пользователя Nedq
Пермь → Другое

Прогуляться.

маленькое фото пользователя Angelika8
Пермь → Другое

Приятное общение позитивное )!

маленькое фото пользователя Lianella
Пермь → Другое

Общение о разном, встречи

маленькое фото пользователя Grigori35
Пермь → Другое

Не болтун😀

маленькое фото пользователя Shyrik
Пермь → Другое

Всем привет

маленькое фото пользователя IlliumIv
Пермь → Другое

Расскажите мне о спиральной динамике в контексте управления командой.

маленькое фото пользователя Evgeny19
Пермь → Другое

Покататься на коньках

маленькое фото пользователя kaspar
Пермь → Другое

Кто составит мне компанию в театр?

маленькое фото пользователя MTimofeev
Пермь → Другое

Новая компания

маленькое фото пользователя Alisha1
Пермь → Другое

Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

Хочешь найти новых друзей в городе Пермь?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Пермь, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!