Пермь
Прогуляться

прогуляться, перекусить

Погулять по городу город Пермь

От пользователя @Mers

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Пермь

маленькое фото пользователя Nedq
Пермь → Другое

Прогуляться.

маленькое фото пользователя 19Marina19
Пермь → Другое

Пермь, Закамск

маленькое фото пользователя Shumkov
Пермь → Другое

Поднять настроение

маленькое фото пользователя Dimm
Пермь → Другое

Бадминтон в закамске/около Черняевского леса/в центре

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

маленькое фото пользователя Galinaaaa
Пермь → Другое

Ищу дружеского общения

маленькое фото пользователя Evgeny19
Пермь → Другое

Покататься на коньках

маленькое фото пользователя Alisha1
Пермь → Другое

Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺

маленькое фото пользователя Fytdsj
Пермь → Другое

Гулять охото

маленькое фото пользователя DARVIN
Пермь → Другое

Сходить погулять

маленькое фото пользователя Limberry
Пермь → Другое

Пошлите вместе на день города 🤪

маленькое фото пользователя Fvjik
Пермь → Другое

Я хочу тусить.

Хочешь найти новых друзей в городе Пермь?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Пермь, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!