Пермь
Прогулка и беседа
прогуляться, перекусить
В будние дни вечером в районе 20.00 встретиться у танка
От пользователя @Timm1
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