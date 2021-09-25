Пермь
Прогулка и беседа

фото пользователя Timm1
прогуляться, перекусить

В будние дни вечером в районе 20.00 встретиться у танка

От пользователя @Timm1

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