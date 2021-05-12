пообщаться

От пользователя @Angelika8

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Пермь → Другое Я хочу тусить.

Пермь → Другое Не надо бояться смерти надо бояться пустоты в душе!

Пермь → Другое Позиция, творчество и просто поболтать.

Пермь → Другое Просто веселый человек!

Пермь → Другое Где нибудь поползать

Пермь → Другое Прогуляться с друзьями

Пермь → Другое буду рада каждому твоему сообщению🤍

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