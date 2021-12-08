Пермь
Приветствую
другое
От пользователя @Shyrik
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Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺
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То чего щас не хватает многим.
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Просто веселый человек!
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