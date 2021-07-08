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Пермь → Другое Поговорить по душам 😹😹😹😹

Пермь → Другое Выпить кофе и поболтать.

Пермь → Другое Расскажите мне о спиральной динамике в контексте управления командой.

Пермь → Другое Не надо бояться смерти надо бояться пустоты в душе!

Пермь → Другое буду рада каждому твоему сообщению🤍

Пермь → Другое Бадминтон в закамске/около Черняевского леса/в центре

Пермь → Другое Я хочу тусить.

Пермь → Другое Кто составит мне компанию в театр?

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