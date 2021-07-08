Пермь
Попинать мяч

активный отдых

Собираемся пинать мяч, не профессионально, тренировочка, бесплатно, хорошие поля

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